Родина полеглого захисника з львівської бригади передала на фронт 20 дронів-камікадзе

У День Державного Прапора, 23 серпня, своє День народження міг святкувати воїн 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Андрій Гудима. Захисник загинув в боях під Бахмутом, а його рідні та друзі зібралися в Офісі підтримки родин військових.

Про це розповіли в ЛОДА.

«Незадовго до загибелі, мій син оголосив збір на дрони для своєї бригади. І ми з донькою Андрія, моєю внучкою Юлею вирішили, що в армії має бути багато дронів!», – пригадує тато Героя Олекса Гудима.

Родина Андрія зробила неймовірне: вони передали ЗСУ 20 бойових дронів – камікадзе. І це лише половина з того, що отримають наші воїни в пам’ять про «Гудка» (позивний).

«Ще одна партія дронів поїде на фронт невдовзі. І це будуть не просто дрони! На кожному з цих дронів будуть підписи від доньки Андрія, від мене, від його мами, брата від нашої родини», – додає Олекса Гудима.

Донька Захисника Юля Гудима передала через Офіс підтримки родин військових та Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими ключі від автомобіля свого тата, аби вона слугувала захисникам для добрих справ.

Андрій Гудима – талановитий письменник, блогер, ресторатор, бренд-шеф, батько. Йому мало б виповнитись 44 роки. // galinfo.com.ua