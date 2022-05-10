Російська артилерія розстріляла авто з цивільними на Запоріжжі

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 9 травня 2022 поблизу с. Білогір’я Пологівського району на блокпосту окупантів під ворожим обстрілом опинився автомобіль із двома цивільними.

Внаслідок прямого влучення снаряду в транспортний засіб він був підірваний. Пасажир авто помер на місці, водій – отримав поранення.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

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Офіс Генерального прокурора