Російська атака на Київ: часткове відключення електропостачання, частина шкіл і садочків працюють як Пункт незламності, є зміни в русі транспорту

Освітній процес в частині закладів організовано дистанційно.

У зв’язку з відустністю електро- і водопостачання в частині Києва освітні заклади міста перейшли на роботу в умовах надзвичайної ситуації. Школи і садочки лівого берега та частина закладів освіти правого працюють у режимі Пунктів незламності.

Навчальний процес у них відбуватиметься дистанційно: за наявності електропостачання вчителі проводять онлайн-уроки, за його відсутності діти отримують завдання для самостійного повторення. Про це повідомили в міській державній адміністрації.

У закладах, які функціонують як Пункти незламності, є тепло, світло від генераторів, можливість підзарядити пристрої, доступ до води, укриття під час повітряної тривоги.

“У закладах організовано чергові класи/групи. Однак просимо батьків за можливості залишити дітей вдома. Також звертаємося до керівників установ: якщо ваші співробітники мають дошкільнят або школярів – дозвольте сьогодні працювати дистанційно”, – закликали в КМДА.

Унаслідок атаки є також вимушені зміни в русі транспорту. Через пошкодження будинку в Печерському районі перекрито зʼїзд з бульв. Лесі Українки на бульв. Миколи Міхновського в напрямку ст. м. “Либідська”.

Для забезпечення сполучення районів курсують автобуси:

№37ТР – від вул. Милославської до ст. м. “Лісова”;

№28Т – від Дарницької площі до вул. Милославської;

№30ТР – від вул. Милославської до ст. м. “Почайна”;

№– від Дарницької площі до ст. м. “Позняки”, дублюючи рух трамвая №8.

Щоб покращити сполучення між лівим і правим берегами, збільшили кількість автобусів на маршрутах №114 і №50ТР.

“Фахівці КП «Київпастранс» та енергетичних служб працюють у посиленому режимі над відновленням електроживлення та стабілізацією руху транспорту”, – додали в адміністрації.

10 жовтня росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі багатьох регіонів, в тому числі столичного. На лівому березі зникло електропостачання і вода. Є перебої і на правому. В місті поранено 12 людей, в Печерському районі є пошкодження багатоповерхового будинку.

LB.ua