Російська атака: у Смілі на Полтавщині є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури

У ніч на 29 червня російські війська завдали масованого удару по місту Сміла на Черкащині. Внаслідок атаки постраждали щонайменше шестеро людей, серед яких – дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця та ДСНС України.

За попередніми даними, удар спричинив значні пошкодження цивільної інфраструктури.

Пошкоджено три дев’ятиповерхових житлових будинки, а також будівлю коледжу Національного університету харчових технологій.

На місці влучання виникли дві пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. Усього було евакуйовано 70 мешканців.

Один з постраждалих чоловіків опинився заблокованим у ліфтовій шахті – його звільнили працівники ДСНС.

t.me/cherkaskaODA, t.me/dsns_telegram

Зараз на місці події працюють 81 рятувальник та 30 одиниць техніки. Координацію дій забезпечує оперативний штаб. Продовжується обстеження пошкоджених об’єктів.

Нагадаємо, що Росія в ніч на 29 червня РФ атакувала низку регіонів України, зокрема під ударом були західні області. Так, у Львівській області ворог націлився на критичну інфраструктуру, в Івано-Франківській області є постраждалий.

Крім того, окупанти атакували Миколаїв, Запоріжжя, Полтавську область.

Як повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут, внаслідок комбінованої атаки ворога у Кременчуцькому районі атаковано одне із підприємств, сталася пожежа.

Відомо, що під час відбиття сьогоднішньої ворожої атаки загинув досвідчений льотчик F-16 Максим Устименко.