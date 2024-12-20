Російська ракетна атака на Київ: у чотирьох районах зафіксовано падіння уламків (фото)
Пошкоджено тепломагістраль, є загоряння в будинках.
Зранку 20 грудня Росія завдала ракетної атаки по Києву, запустивши щонайменше вісім ракет.
У столиці спрацювала ППО. За попередніми даними мера Києва Віталія Кличка, у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків ракети палають авто. Є щонайменше двоє постраждалих. Попередньо, загинула одна людина. Працюють екстрені служби. Пошкоджено тепломагістраль.
Наслідок атаки на Київ, Голосіївській район
Голосіївській район
Пожежа після ракетної атаки, Голосіївській район
Пожежа після ракетної атаки, Голосіївській район
Наслідки ракетної атаки, Голосіївський район
Наслідки ракетної атаки на Київ, 20 грудня 2024
Наслідки ракетної атаки на Київ, 20 грудня 2024
Наслідки ракетної атаки на Київ, 20 грудня 2024
КМВА повідомила про загорання в будівлі у Соломʼянському р-ні внаслідок падіння уламків.
Деталі зʼясовуються.
Також, за словами очільника КМВА Сергія Попка, уламки упали на території Дніпровського району в недобудову.
Також зафіксована пожежа у Шевченківському районі. // LB.ua