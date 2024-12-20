Російська ракетна атака на Київ: у чотирьох районах зафіксовано падіння уламків (фото)

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Пошкоджено тепломагістраль, є загоряння в будинках.

Зранку 20 грудня Росія завдала ракетної атаки по Києву, запустивши щонайменше вісім ракет.

У столиці спрацювала ППО. За попередніми даними мера Києва Віталія Кличка, у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків ракети палають авто. Є щонайменше двоє постраждалих. Попередньо, загинула одна людина. Працюють екстрені служби. Пошкоджено тепломагістраль.

Наслідок атаки на Київ, Голосіївській район

Фото: КМВА

Наслідок атаки на Київ, Голосіївській район

Голосіївській район

Фото: КМВА

Голосіївській район

Пожежа після ракетної атаки, Голосіївській район

Фото: КМВА

Пожежа після ракетної атаки, Голосіївській район

Пожежа після ракетної атаки, Голосіївській район

Фото: КМВА

Пожежа після ракетної атаки, Голосіївській район

Наслідки ракетної атаки, Голосіївський район

Фото: КМВА

Наслідки ракетної атаки, Голосіївський район

Наслідки ракетної атаки на Київ, 20 грудня 2024

Фото: ДСНС

Наслідки ракетної атаки на Київ, 20 грудня 2024

Наслідки ракетної атаки на Київ, 20 грудня 2024

Фото: ДСНС

Наслідки ракетної атаки на Київ, 20 грудня 2024

Наслідки ракетної атаки на Київ, 20 грудня 2024

Фото: ДСНС

Наслідки ракетної атаки на Київ, 20 грудня 2024

КМВА повідомила про загорання в будівлі у Соломʼянському р-ні внаслідок падіння уламків.
Деталі зʼясовуються.

Також, за словами очільника КМВА Сергія Попка, уламки упали на території Дніпровського району в недобудову.

Також зафіксована пожежа у Шевченківському районі. // LB.ua

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