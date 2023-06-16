Російська ракетна атака: на Київщині пошкоджені приватні будинки, є постраждалі

На місці працює поліція, медики і ДСНС.

Внаслідок масштабної ворожої ракетної атаки 16 червня на Київщині пошкоджені приватні будинки, є постраждалі.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

“Внаслідок ракетного удару ворога в одному із районів Київщини пошкоджено приватні будинки. Почалась пожежа. Є постраждалі. На місці працює поліція, медики і ДСНС”, – повідомив Нєбитов.

Він закликав усіх під час повітряної тривоги перебувати в укриттях.