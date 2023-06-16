Російська ракетна атака: на Київщині пошкоджені приватні будинки, є постраждалі

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На місці працює поліція, медики і ДСНС.

Внаслідок масштабної ворожої ракетної атаки 16 червня на Київщині пошкоджені приватні будинки, є постраждалі.

Фото: Telegram/Андрій Нєбитов

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

“Внаслідок ракетного удару ворога в одному із районів Київщини пошкоджено приватні будинки. Почалась пожежа. Є постраждалі. На місці працює поліція, медики і ДСНС”, – повідомив Нєбитов.

Він закликав усіх під час повітряної тривоги перебувати в укриттях.

Нагадаємо, ракетна атака на столицю відбувається під час перебування в ній “миротворчої місії” лідерів пʼяти країн Африки.

Наразі відомо, що ППО збила 12 ракет, з них шість – аеробалістичні. Також збито два розвідувальних БпЛА.  // LB.ua

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