Російська ракетна атака: на Київщині пошкоджені приватні будинки, є постраждалі
На місці працює поліція, медики і ДСНС.
Внаслідок масштабної ворожої ракетної атаки 16 червня на Київщині пошкоджені приватні будинки, є постраждалі.
Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.
“Внаслідок ракетного удару ворога в одному із районів Київщини пошкоджено приватні будинки. Почалась пожежа. Є постраждалі. На місці працює поліція, медики і ДСНС”, – повідомив Нєбитов.
Він закликав усіх під час повітряної тривоги перебувати в укриттях.
Нагадаємо, ракетна атака на столицю відбувається під час перебування в ній “миротворчої місії” лідерів пʼяти країн Африки.
Наразі відомо, що ППО збила 12 ракет, з них шість – аеробалістичні. Також збито два розвідувальних БпЛА. // LB.ua