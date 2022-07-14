Російська ракетна атака на Вінницю. Вже відомо про 12 загиблих і 25 поранених (фото)

Сьогодні між 10 та 11 годинами ранку Росія вчинила ракетну атаку на Вінницю.

Про влучання повідомили у Telegram-каналах Вінницької міської ради та голови ОВА Сергія Борзова.

За даними Національної поліції, ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями.

В ДСНС України повідомили про 12 загиблих і 25 поранених. На місті трагедії працюють 90 рятувальників.

Також Клименко поінформував, що на місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку біля Будинку побуту «Ювілейний». Загорілися близько 50 автомобілів. Над ліквідацією вогню працюють рятувальники. Відомо, що 25 авто згоріли.

До Вінниці терміново направлено спеціалізовану слідчо-оперативну групу Головного слідчого управління Національної поліції України та криміналістичну лабораторію. // LB.ua