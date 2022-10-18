Російська влада використовує свою армію зеків як «гарматне м’ясо» для розвідки українських позицій

Набираючи зеків у російських тюрмах, очільник ПВК «Вагнер» обіцяв їм, що вони зможуть «змити свої гріхи» кров’ю українців та отримають «чисті» документи. Та попри обіцянки їх закидають на передову як «гарматне м’ясо».

Тож деякі «добровольці», як цей полонений на допиті СБУ, «повоював» в Україні аж 2 дні – приїхав 21 вересня, а вже наступного дня його взяли в полон.

«Нас используют как пушечное мясо. Наш командир отправил нас вперед, сначала мы вместе шли, а потом оглянулся – они очень далеко были. Обычное пушечное мясо: чтобы знать, где какие позиции есть, кто где стоит… Мы как пушечное мясо… Когда вербовали, нам рассказывали совсем другую историю», – зізнається загарбник.

За його словами, їх вербував особисто ватажок ПВК «Вагнер» пригожин. Він розповідав, що зеки будуть воювати пліч-о-пліч з «досвідченими» військовими, які їх всьому навчать, і вони не опиняться на передовій.

Тож із 1200 в’язнів 267 одразу погодилися на «мобілізацію».

Але за лічені дні цей окупант усвідомив, що «тут совсем не так», і зрозумів, що виживе, тільки здавшись у полон.

Нагадуємо про «гарячу лінію» для полонених та їхніх родичів:

+380665803498, +380931192984.

Служба безпеки України