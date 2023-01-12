Російське «міністерство брехні» вже «знищило» американські БМП «Bradley», яких в Україні ще немає

Росія відзвітувала про знищення на війні в Україні БМП Bradley, про передачу яких нещодавно оголосили в Білому домі.

Самої техніки в Україні поки що немає, але російські військові вже нібито її знищили.

Принаймні, про це йдеться у щоденному зведенні представника Міноборони Росії Ігоря Конашенкова.

Серед нібито знищеного західного озброєння – чотири одиниці БМП Bradley. “На вказаному напрямку противник втратив 11 танків, 17 бойових машин піхоти, в тому числі 4 одиниці БМП Bradley виробництва США”, – заявив Конашенков. // УНІАН