Російські агресори масово застосовують фальш-дрони у повітряних атаках (фото)

Протягом жовтня 2024 року росія застосувала проти України понад 2000 БПЛА. Приблизно половина з цих безпілотників ― приманки або фальш-цілі, якими росія намагається відволікти увагу та перевантажити українську ППО.

“Пародія” ― один із основних дронів-приманок, які агресор масово застосовує у повітряних атаках.