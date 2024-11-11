Російські агресори масово застосовують фальш-дрони у повітряних атаках (фото)
Протягом жовтня 2024 року росія застосувала проти України понад 2000 БПЛА. Приблизно половина з цих безпілотників ― приманки або фальш-цілі, якими росія намагається відволікти увагу та перевантажити українську ППО.
“Пародія” ― один із основних дронів-приманок, які агресор масово застосовує у повітряних атаках.
10 листопада 2024 року два таких дрони впали на території Молдови.
Ці БПЛА не мають бойової частини. Вони набагато менші та дешевші за shahed-136/ґерань-2, але завдяки лінзі Люнеберга радіолокаційно імітують їх.
Дослідження російських “пародій” засвідчило, що навіть примітивний “фанерний” дрон росія не здатна виготовити самостійно.
Модуль польотного контролера “пародії” містить компоненти, виготовлені компаніями з КНР (Ebyte, Jiashan Jinchang Electron, Yangzhou Yangjie Electronic Technology), США (Texas Instruments, Cypress Semiconductor, InvenSense), Швейцарії (STMicroelectronics) та Тайваню (SONiX Technology).
Детальніше про іноземні компоненти у російському дроні “пародія” та інших зразках російської зброї читайте та дивіться на порталі “War & Sanctions”.