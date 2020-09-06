Російські бойовики обстріляли позиції Об’єднаних сил — є поранений, ще двоє бійців загинули на мінному полі

6 вересня 2020 року на 42-й день повного та всеосяжного режиму припинення вогню збройні формування Російської Федерації порушили домовленості досягнуті Тристоронньою контактною групою та здійснили прицільний обстріл українських позицій.

Про це повідомляє Командування Операції об’єднаних сил.

«Ворог нахабно відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета, випустивши при цьому три черги ВОГ-17 по підрозділу Об’єднаних сил в районі населеного пункту Красногорівка. В результаті обстрілу отримав поранення військовослужбовець Збройних Сил України, який усував наслідки пожежі на позиції. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу», — повідомили у штабі ООС.

Там підкреслили, що така зухвалість противника свідчить про те, що ЗФ РФ спрямовано йдуть на зрив домовленостей, що були досягнуті Тристоронньою контактною групою 22 липня 2020 року.

«Об’єднані сили дають ще одну можливість так званим «ДНР» та «ЛНР» виконати вимоги, які були визначені ТКГ 22 липня 2020 року дотримуватися повного і всеосяжного режиму припинення вогню. В інакшому випадку, при наступному обстрілі українських позицій Об’єднані сили нададуть адекватну відсіч противнику з усіх наявних сил і засобів» — йдеться у заяві штабу ООС.

А ще під час евакуації особового складу, обходячи осередок вогню у «сірій зоні», двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил підірвались на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника. Обидва загинули.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання «Схід».