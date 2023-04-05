Російські маразматики звинуватили Україну в нападі на… космічні супутники

Москва погрожує Україні страшними карами, щоправда, не зрозуміло якими.

МЗС Росії звинуватило Україну в “спробі впливу” на російські супутники зв’язку. Відповідну заяву поширила прес-служба відомства.

“Київський режим за участю фахівців ряду іноземних держав робить спроби впливу на російські цивільні супутники зв’язку”, – йдеться в заяві.

Ці дії дипломати країни-агресора назвали “позамежним порушенням міжнародного права”.

“Російська сторона має право відповісти належним чином. Всі необхідні можливості для цього є”, – заявили в МЗС РФ.

Як саме Україна намагається впливати на російські супутники, не повідомляється. Також не уточнюється, які ще варіанти “відповіді” є у Росії, яка вже і так розв’язала проти України повномасштабну війну. // УНІАН