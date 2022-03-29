Російські мародерські війська покрали автівки українців на Сумщині та повезли на росію (номери авто)
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, наголосивши, що це мародерство вже набуває характеру постійного.
«Орки, як відходили на росію, і які залишаються на нашій території, повикрадали автівки. Вкотре.
Номери, за останні дві доби:
- «ВАЗ-2105» ВМ0795ВК, зеленого кольору
- 2 шкільних автобуси з Боромлі
- «Volvo» ВМ0835ВО, з напівпричепом «SNF PS 24», ВМ5798ХТ
- «КІА Rio» ВМ3230АК, білого кольору
- «Renault Magnum» ВМ7029ВМ
- «MAN TGA» ВМ4351ВМ
- «KIA» ВН5169
- «Audi A4» ВМ0225СР, універсал» — написав він у Фейсбук.
Раніше, 25 березня, російські мародери викрали такі автівки:
- «Ніва Шевроле», сірого кольору, ВМ4502ВВ
- «Дачія Логан», синього кольору, ВМ0564СТ
- «Ніва Шевроле», ВМ0797ВК
- «ВАЗ 2121», АТ9475СЕ
- «ГАЗ 322132», ВМ4669АА
Ще одна ситуація нещодавно трапилась у Путивлі. Там військові рф взяли в полон 21-річного хлопця. Відомо, що чоловіка викрали разом із машиною «Фіат Сієна» ВМ8956АТ.Tweet