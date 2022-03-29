Російські мародерські війська покрали автівки українців на Сумщині та повезли на росію (номери авто)

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, наголосивши, що це мародерство вже набуває характеру постійного.



«Орки, як відходили на росію, і які залишаються на нашій території, повикрадали автівки. Вкотре.

Номери, за останні дві доби:

Раніше, 25 березня, російські мародери викрали такі автівки:

Ще одна ситуація нещодавно трапилась у Путивлі. Там військові рф взяли в полон 21-річного хлопця. Відомо, що чоловіка викрали разом із машиною «Фіат Сієна» ВМ8956АТ.