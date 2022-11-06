Російські морпіхи, що намагаються штурмувати Вугледар, заявили про втрату 300 військових за кілька днів і поскаржилися на командування

Військовий кореспондент ВДТРК Олександр Сладков повідомляє у своєму Telegram-каналі про важке становище, в яке потрапила під Павлівкою на Вугледарському напрямку 155-а окрема гвардійська бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.

За його словами, бійці передали Олегу Кожем’яко, губернатору Приморського краю, де дислокується бригада, лист зі скаргами на командування та з проханням надіслати на місце комісію, щоб зупинити погано спланований та непідготовлений наступ на позиції ЗСУ.

У Telegram-каналі GREY ZONE, пов’язаному з ПВК Вагнера, публікується повний текст листа. Серед іншого, в ньому йдеться про те, що за чотири дні наступу 155-а бригада втратила 300 людей убитими, пораненими і зниклими безвісти, а також втратила 50% техніки. У тексті морпіхи звинувачують генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, командувача Східного військового округу та угрупування військ «Схід» в Україні, у провальному плануванні операції та спробі приховати реальні цифри втрат, і вимагають надіслати незалежну від Міноборони комісію.

Російські війська з початку листопада ведуть наступ на Вугледар через н.п. Павлівка та Новомихайлівка з метою охопити місто з двох сторін та змусити українські сили відійти на нові рубежі оборони.

Командир батальйону «Схід» ДНР Олександр Ходаковський повідомляє , що наступаючі опинилися в «вогневому мішку» ЗСУ, а сама операція була «передчасною». Український журналіст Денис Казанський публікує кадри з безпілотника, на яких нібито зображені загиблі в атаках на Павлівку російські військовослужбовці.