Російські окупанти готують провокацію на Запорізькій АЕС

За словами мера Енергодара, вони збираються звинуватити працівників у зберіганні зброї на АЕС.

Російські війська готують провокації на Запорізькій атомній електростанції. Вони збираються звинуватити українських атомників у зберіганні зброї на території АЕС.

Про це на своєму каналі в ТГ повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

Окупанти затримали кількох працівників і тортурами вимагають у них зізнання, точніше – оговорення себе, що нібито ще в березні у бетонні чаші охолоджувальних басейнів на ЗАЕС вони скинули якусь зброю: чи то вибухівку, чи то снаряди.

Росіяни наполягають на осушуванні охолоджувальних басейнів, нібито щоб перевірити їх. Також вони хочуть зупинити насоси, що подають воду на системи безпеки енергоблоків. Якщо це відбудеться, то системи безпеки найбільшої в Європі атомної станції залишаться без охолодження, що вже саме по собі є серйозним порушенням та може загрожувати ядерній безпеці.

Окрім того, росіяни під виглядом перевірки можуть накидати в бетонні чаші що завгодно, і потім звинуватити в зберіганні там зброї українських атомників.

«Наголошуємо: будь-яка зброя, знайдена на території ЗАЕС, – це зброя окупантів, яку вони використовують для вчинення ядерного тероризму та погроз усьому світові новою страшною катастрофою», – підкреслив Орлов.

Нагадаємо, 22 червня Орлов повідомив, що співробітників ЗАЕС, які були викрадені росіянами, катують струмом. Окупанти також тиск на весь персонал станції і вимагає від них узгоджувати свої дії.

До того вони кілька разів обстрілювали площу біля станції, що може обернутися для ядерної катастрофи не тільки для нашої, а й для інших країн. // LB.ua