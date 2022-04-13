Російські окупанти ґвалтували дітей та дорослих на усіх захоплюваних територіях Україні

Постраждалі можуть повідомити про вчинене над ними насильство на урядову гарячу лінію або до ГО «Ла Страда-Україна».

На всіх територіях України, які були звільнені від російських окупантів, зокрема у Херсонській, Харківській, Чернігівській, Київській, Донецькій, Луганській областях, фіксується все більше випадків ґвалтування та глумління стосовно жінок, чоловіків, літніх людей, підлітків та дітей.

Про це повідомила урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко в ефірі інформаційного телемарафону.

За її словами, злочини сексуального насильства над цивільними зараз фіксуються правоохоронними органами, Національною поліцією, органами прокуратури, а також громадськими організаціями, які часто є першими, з ким виходять на контакт постраждалі.

«Сьогодні важливо документувати такі злочини проти цивільних людей, ідентифікувати не тільки постраждалих, але й ідентифікувати тих злочинців, що їх скоїли. Сексуальне насильство під час війни – це військовий злочин або злочин проти людяності, який не має термінів давнини. За ці злочини несуть відповідальність і мають бути покарані не тільки безпосередні ґвалтівники, але й їхні командири, військове та політичне керівництво Російської Федерації. Вони або віддавали такі накази, або мовчазно погоджувались на катування і насильство стосовно українських громадян», — зазначила Левченко.

Вона закликала всіх постраждалих не мовчати, а повідомляти про випадки вчиненого російськими окупантами насильства на урядову гарячу лінію 15-47 або до правозахисників «Ла Страда-Україна» 116-123 (з мобільних телефонів). // УНІАН