Російські окупанти на Донбасі розміщують «Гради» та гаубиці у житлових районах – ОБСЄ

Упродовж 8 жовтня російські окупаційні війська 10 разів порушували режим припинення вогню.

Підконтрольні Росії бойовики розмістили важку техніку у порушення лінії розмежування – у житлових районах окупованого Луганська й у прилеглих районах.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ.

Патруль спостерігачів помітив 7 жовтня буксирувану гаубицю (Д-30 «Лягушка») 122 мм, протитанкову гармату (МТ-12 «Рапира») 100 мм у житловому районі окупованого Луганська.

Також окупанти розмістили реактивну систему залпового вогню (БМ-21 «Град») 122 мм у житловому районі Катеринівки (Ювілейне, у 8 км від Луганська).

Місія ОБСЄ зафіксувала порушення військового типу у зоні безпеки, а саме бойову машину піхоти (БМП-1) неподалік Попасної у 69 км від Луганська та БТР-80 у житловому районі Луганська.

Ситуація на Донбасі

Упродовж минулої доби, 8 жовтня, російські окупаційні війська 10 разів порушували режим припинення вогню, з них 3 рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил 8 жовтня дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – важкий. // УНІАН