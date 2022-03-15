Російські окупанти намагалися штурмувати Харків і зазнали ганебної поразки, — Синєгубов

У противника значні втрати.

15 березня російські окупанти зазнали ганебної поразки під Харковом.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«По обіді окупанти намагалися піти штурмом на Харків із П’ятихаток. Збройні сили України завдали значних втрат противнику. Ворога відкинули за межі його попередніх позицій. У першій половині дня запекло билися з окупантами і в Руських Тишках. Зіткнення тривало більше години. Наші українські бійці так само змусили противника відступити на попередні позиції», — зазначив очільник Харківщини.

Синєгубов додав, що втрати ворога ще підраховують. // LB.ua