Російські окупанти намагаються приховати свою участь у бойових діях

Військові армії країни-агресора починають усвідомлювати воєнну поразку рф. Розуміючи невідворотність покарання за воєнні злочини проти народу України, окупанти вимагають у командування засекретити їх участь у вторгненні.

Особливого масштабу такі звернення набули у частинах повітряно-космічних сил росії. Сховатися від помсти за масові вбивства мирних мешканців та знищену інфраструктуру України намагаються не лише безпосередні виконавці злочинів, а й уже колишні військові, які брали участь у підготовці до вторгнення в нашу державу.

Воєнною розвідкою України, зокрема встановлено особи воєнних злочинців – військовослужбовців 277 бомбардувального авіаційного полку 303 змішаної авіаційної дивізії 11 армії ВПС і ППО (військова частина 77983), що дислокується на аеродром “Хурба” Хабаровського краю. Більшість з них залучалася до завдання ракетно-бомбових ударів по території України з аеродромів на території білорусі “Ліда” та “Барановичі”, а також аеродромів у рф “Борісоглєбск” та “Маріновка”.

Відповідальності за масові вбивства мирних громадян та співучасть у підготовці таких злочинів окупанти намагаються уникнути вимагаючи у командування надати їм фальшиві документи про перебування на лікуванні чи у відпустках. Дехто з льотчиків вимагає документи, що на момент початку російсько-української війни вже не проходив службу в частині.

Публікуємо список командного та льотного складу 277 бомбардувального авіаційного полку та нагадуємо, що за злочини проти мирного населення України всіх воєнних злочинців буде притягнуто до відповідальності.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України