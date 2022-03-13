Російські окупанти нанесли артилерійський удар по психоневрологічному інтернату у Пуща-Водиці

Сьогодні, 13 березня, від мінометного обстрілу постраждали технічні будівлі Пуща-Водицького психоневрологічного інтернату.

Один снаряд влучив у приміщення котельні: пошкоджено дах, є руйнування всередині. Другий снаряд влучив у приміщення моргу.

Внаслідок вибухової хвилі часткових руйнувань зазнав і житловий корпус установи.

На момент обстрілу, підопічні інтернату та персонал були евакуйовані до безпечного місця. Наразі, на місці обстрілу працюють фахівці.