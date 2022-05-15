Російські окупанти обстріляли авто з дітьми, яких евакуювали з Сєвєродонецька

Сьогодні з Сєвєродонецька вдалось вивезли 10 людей, з них чотири дитини та двоє маломобільних.

Проте, як повідомив голова ОВА Сергій Гайдай, рашисти обстріляли авто з евакуйованими, передає УНН.

За словами голови ОВА, у Сєвєродонецьку сьогодні неспокійно. орки лякають населення та руйнують будинки. Охочих виїхати більшає.

«Патрульні поліцейські змогли забрати 10 людей, автомобіль потрапив під обстріл. На щастя, без постраждалих, швидко проскочили. Сєвєродончани вже в безпеці», — додав Гайдай.