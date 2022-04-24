Російські окупанти обстріляли Чугуїв на Харківщині, є поранені та загиблі

24 квітня російські війська обстріляли Чугуїв на Харківщині. Внаслідок обстрілу, за інформацією міської влади, є поранені та загиблі.

Інформацію про обстріл Чугуєва 24 квітня Суспільному підтвердила міська голова Галина Мінаєва. За її словами, є руйнування у приватному секторі та багатоповерхівці. Кількість поранених та загиблих міській голові поки не відома.

Доповнено о 15:20. Начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко повідомив про трьох поранених у Чугуєві, серед яких — мати з дитиною 12 років.

«Дитина, 2010 року народження, діагноз: осколкові поранення правого та лівого бедра та правої та лівої голені. Мати, 1986 року народження, діагноз: осколочні поранення лівого бедра. Також ще один місцевий мешканець, 1953 року народження, діагноз: осколочні поранення спіни зліва, відкритий пневмоторакс», — написав у Facebook Тимошко.

Даних про загиблих у повідомленні начальника поліції Харківщини немає.

Поліція закликає жителів Харківщини не виходити на вулиці через небезпеку обстрілів та перебувати в укриттях.