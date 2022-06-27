Російські окупанти обстріляли Харків – щонайменше 3 загиблих та 15 поранених

Російські окупаційні війська обстріляли Харків, поранені 15 людей, троє загинули.

Про це повідомила радниця глави ОВА Наталія Попова у Facebook : «Росіяни продовжують завдавати ударів по Харкову та області, зокрема по Північній Салтівці. За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілів — 3 постраждалих цивільних. Інформація оновлюється».

Влада просить не ігнорувати сигнали тривоги.

Пізніше Попова уточнила кількість жертв: «Попередньо 15 людей поранено. Серед поранених є діти. 3 загиблих. Точно не остаточна кількість».

Окупанти не припиняють завдавати ударів по Харківщині. Напередодні загарбники обстріляли Чугуївську громаду, внаслідок чого двоє мешканців загинули. Також цієї ночі у Харкові ракета окупантів влучила у подвір’я школи. Внаслідок ще одного удару було пошкоджено адміністративну будівлю. // УП