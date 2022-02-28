Російські окупанти обстріляли Харків з «Градів»: десятки загиблих і багато поранених (відео)

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Російська армія масовано обстріляла Харків з «Градів», в результаті обстрілу загинули десятки людей. Ще сотні отримали поранення.

Російська армія масовано обстріляла Харків з «Градів», в результаті обстрілу загинули десятки людей, ще сотні отримали поранення.

/ фото oblrada.kharkov.ua

фото oblrada.kharkov.ua

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

«Харків тільки що масовано обстріляний з Градів. Десятки загиблих і сотні поранених. Цей жах повинен побачити весь світ», — зазначив він.

УНІАН

 

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