Російські окупанти обстріляли Харків з «Градів»: десятки загиблих і багато поранених (відео)
Російська армія масовано обстріляла Харків з «Градів», в результаті обстрілу загинули десятки людей. Ще сотні отримали поранення.
Російська армія масовано обстріляла Харків з «Градів», в результаті обстрілу загинули десятки людей, ще сотні отримали поранення.
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
«Харків тільки що масовано обстріляний з Градів. Десятки загиблих і сотні поранених. Цей жах повинен побачити весь світ», — зазначив він.
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