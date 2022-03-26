Російські окупанти обстріляли Красногорівку касетними боєприпасами. Будьте обережні! (фото)

Ворог здійснив удар з реактивних систем залпового вогню «Торнадо-С» по житловому сектору міста Красногорівка. Російські війська застосували заборонені касетні боєприпаси. Якщо побачили касети, не підходьте – вони можуть здетонувати будь-якої миті.

Боєприпаси впали посеред вулиць приватного сектору. Наразі поліція оточила небезпечний район. Вибухотехніки поліції та ДСНС виявляють та знешкоджують бойові кумулятивні елементи.

За попередньою інформацією, час самоліквідації елементів може становити до 40 годин, тобто перебувати поруч з ними — смертельно небезпечно. Закликаємо мешканців міста бути максимально обережними та не наближатися до боєприпасів. На Донеччині вже зафіксовано випадки травмування людей внаслідок поводження з касетними боєприпасами.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

Номери чергових частин поліції – 0990620116, 050-020-98-46.

Відділ комунікації поліції Донецької області