Російські окупанти обстріляли ракетами Одесу, почалася пожежа в житловому будинку

Жителі міста чули вибухи в різних районах.

Російські окупанти випустили не менше шести крилатих ракет по Одесі.

Про це повідомляє Думская.

Жителі міста чули вибухи в різних районах. Це були як прильоти ворожих ракет, так і результат роботи української ППО. Відомо, що декілька ракет вдалося збити. Містяни бачили вибухи в небі і уламки, що падали.

Щонайменше одна ракета впала і вибухнула. В одному з густонаселених районів почалася пожежа в житловому будинку. Обстріл триває. // LB.ua