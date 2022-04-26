Російські окупанти продовжують обстріли житлових районів Харкова: троє загиблих, 7 поранених

Сьогодні, 26 квітня російські окупанти вчергове обстрілюють житлові райони Харкова. Внаслідок чого троє людей загинуло, ще семеро отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

«Унаслідок останнього обстрілу — 3 людини загинули, 7 осіб поранені, інформація ще уточнюються. Серед постраждалих немає дітей, але 2 осіб в тяжкому стані», — написав Синєгубов.

За його словами, наразі бригади екстреної медичної допомоги працюють у посиленому режимі.

«Просимо жителів бути вкрай обережними, за можливості — не покидати укриттів!» — додав голова ОВА.

Нагадаємо, що ворожі обстріли Харківської області не припинялися на Великдень. Внаслідок чого були загиблі та поранені.