Російські окупанти продовжують застосовувати в Україні заборонені види озброєнь та розстрілювати цивільних

Вже не вперше ворог використовує фосфорні бомби на сході України. Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку перехопила СБУ.

«Фосфором жгут. С нашей стороны в хохлячую сторону полетел фосфор», – розповідає матері окупант.

І тут же зізнається, що вони отримали команду розстрілювати усі машини, у тому числі з мирним населенням.

«Будет из машины дуршлаг», – радіє він. У відповідь матір зітхає, але для неї вбивство цивільних людей виправдовується просто – «не судьба».

Нагадаємо, що використання фосфорних бомб є злочином проти людяності та порушенням Женевської конвенції. А вбивство мирних людей суперечить законам і звичаям війни.

Усі перехоплення та зібрані СБУ дані увійдуть до матеріалів у міжнародних судах, щоб жоден російський злочин не залишився безкарним.

Лише у період з 4 по 10 червня 2022 року слідчі СБУ розпочали 594 кримінальні провадження за фактами вчинення злочинів, пов’язаних із відкритою військовою агресією рф. Робота триває в цілодобовому режимі.

Служба безпеки України