Російські окупанти розстріляли людей, які намагалися виїхати з Кремінної

Чотири людини загинули.

Російські окупанти розстріляли людей, які намагалися виїхати із захопленого окупантами міста Кремінна в Сєвєродонецькому районі Луганської області, четверо загиблих.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Зранку 18 квітня жителі Кремінної намагалися евакуюватися на власному транспорті. Росіяни відкрили вогонь по автомобілю з мирними мешканцями. Загинули четверо осіб. Одна важкопоранена людина ще на місці подій. Медики не можуть до неї дістатися через нескінчені обстріли», — написав він.

В ефірі інформаційного телемарафону Гайдай розповів, що вже немає можливості евакуювати цивільних людей з міста Кремінна.

«У нас постійно працює евакуація і в Сєвєродонецьку, і в Лисичанську, була можливість вивозити до недавнього часу з Кремінної. Ми звертались до людей, що виїжджайте, евакуйовуйтесь, тому що буде біда! Сьогодні вночі різко ситуація помінялась: був бій важкий, орки десь трохи просунулись далі, і зараз вони вже контролюють Кремінну. Ми вже не можемо вивозити людей з Кремінної», — сказав голова ОВА.

За його словами, окупанти постійно обстрілюють залізничні станції, з яких намагаються вивезти мирних людей.

«Дійсно, в нас дуже напружена ситуація. Ми намагаємось не говорити, яким чином ми перевозимо людей до певних залізничних станцій, які саме станції нам допомагають. Бо щойно ми озвучимо це десь в етерах, то одразу орки туди й стріляють», — пояснив Гайдай.

Окупація Кремінної: що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 квітня, очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що російські окупанти зайшли в місто Кремінна Луганської області, тривають вуличні бої.

Раніше він інформував, що артилерійські обстріли Кремінної тривали упродовж доби 17 квітня та вночі стали частішими й потужнішими. Загорілися щонайменше сім житлових будинків, господарчі споруди, лісова підстилка. // УНІАН