Російські окупанти у Мелітополі знову привласнили українську гуманітарку і збираються видавати її за свою

Гуманітарний конвой, який сьогодні прибув до Мелітополя Запорізької області, було вкрадено російськими загарбниками.

Про це під час ефіру на Фейсбуці сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє Укрінформ.

“Наша команда надіслала черговий гуманітарний конвой. Він із третьої спроби потрапив до міста Мелітополь… Сьогодні на декілька годин його затримали на в’їзді до міста і вже після в’їзду автобуси й вантажівки були оточені російськими військовими та заїхали на територію заводу, яким раніше керувала Галина Данильченко (самоголосена загарбниками в.о. міського голови). — ред.). Окупанти знову взяли цей гуманітарний конвой собі, сказавши, що вони самі роздаватимуть його мешканцям”, — повідомив Федоров.

Він висловив сподівання, що медикаменти передадуть до міських лікарень.

Крім того, за інформацією Федорова, окупанти почали роздавати під виглядом своєї допомоги вантаж, який привезли із Запоріжжя ще тиждень тому.

“Смішно спостерігати, як псевдопреса окупантів коментує, куди піде ця допомога. Вони кажуть, що це піде пологовим будинкам, не знаючи про те, що у Мелітополі та регіоні загалом – один пологовий будинок”, — додав мер.

Як повідомлялося, за попередньою інформацією, 1 квітня о 8:00 з Мелітополя до Запоріжжя мають виїхати автобуси з тими, хто хоче покинути місто. Йдеться про близько 1000 осіб.