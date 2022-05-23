Російські окупанти увірвались до помешкання співробітника Запорізької АЕС та випустили в нього чергу з автомата

Сьогодні, 23 травня 2022 року, російські окупанти увірвались до помешкання співробітника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької АЕС Сергія Швеця та розстріляли його з автоматичної зброї

Про це у Телеграмі повідомив Енергоатом.

З численними кульовими пораненнями пан Сергій ушпиталений до міської лікарні Енергодара. Лікарі борються за його життя.

«Ані пояснити, ані виправдати таку нелюдську жорстокість неможливо. Потвори, які вчиняють злочини проти мирних людей, працівників ЗАЕС, повинні бути притягнуті до відповідальності.» — зазначили у відомстві.

Запорізька АЕС з 4 березня тимчасово захоплена російськими військами. На майданчику ЗАЕС, окрім військових рф, тривалий час незаконно перебувають представники «Росатому».