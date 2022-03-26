Російські окупанти вдарили по Київщині з важкої артилерії: зруйновано 5 будинків, серед постраждалих — дитина

Ворог вкотре вдарив з важкої артилерії по населеним пунктам Київщини. Зруйновано щонайменше 5 будинків, є постраждалі серед цивільного населення, в тому числі одна дитина.

Про це повідомив керівник ГУ НП у Київській області Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

«Ворог вкотре вдарив з важкої артилерії по населеним пунктам Київщини. Зруйновано щонайменше 5 будинків, є постраждалі серед цивільного населення, в тому числі одна дитина», — повідомив правоохоронець.

За словами Нєбитова, окупанти гатять куди завгодно, по житловим кварталам, об’єктам цивільної інфраструктури, багатоповерхівкам. Цинічно винищують з «градів» громадян і їх оселі.

Слідчими поліції Київщини вже ретельно задокументовано понад 250 фактів воєнних злочинів агресора в Київській області, які будуть використані в Міжнародному суді над російськими військовими і політичними злочинцями.

«Ці виродки відповідатимуть за кожен злочин проти людства скоєний в Україні! Разом до перемоги!» — резюмував Нєбитов.