Російські окупанти здаються в полон у Харкові, — поліція (фото)

Полонених російських військових у Харкові будуть роззброювати, годувати і надавати прихисток

Непоодинокі факти здачі в полон російських солдат до державних органів і органів місцевого самоврядування фіксують харківські правоохоронці.

Як передає Depo.Харків, про це повідомляє прес-служба ГУНП в Харківській області.

Нацполіція закликає російських солдатів скласти зброю і здатися.

В поліції підкреслюють, що українські збройні сили у Харкові працюють, поліція на місцях, державні структури виконують свої обов’язки.

«Ми єдині як ніколи. Взаємодія фантастична! І є результати», — йдеться в повідомленні ГУНП.

Поліція звертається до усіх структур влади із закликом ретельно документувати випадки здачі в полон російських військових, відбирати зброю, годувати і надавати полоненим РФ тимчасовий прихисток.

Фото: ГУНП в Харківській області