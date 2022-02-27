Російські окупанти здаються в полон у Харкові, — поліція (фото)
Полонених російських військових у Харкові будуть роззброювати, годувати і надавати прихисток
Непоодинокі факти здачі в полон російських солдат до державних органів і органів місцевого самоврядування фіксують харківські правоохоронці.
Як передає Depo.Харків, про це повідомляє прес-служба ГУНП в Харківській області.
Нацполіція закликає російських солдатів скласти зброю і здатися.
В поліції підкреслюють, що українські збройні сили у Харкові працюють, поліція на місцях, державні структури виконують свої обов’язки.
«Ми єдині як ніколи. Взаємодія фантастична! І є результати», — йдеться в повідомленні ГУНП.
Поліція звертається до усіх структур влади із закликом ретельно документувати випадки здачі в полон російських військових, відбирати зброю, годувати і надавати полоненим РФ тимчасовий прихисток.
Фото: ГУНП в Харківській областіTweet