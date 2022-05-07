Російські окупанти знищили музей Григорія Сковороди на Харківщині

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 6 травня 2022 року близько 23:30 російські військові обстріляли с. Сковородинівка Богодухівського району.

Варварськими діями російських загарбників повністю зруйновано будівлю Національного літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди. Отримав поранення 35-річний син директора музею, який залишився на ніч охороняти приміщення.

Огляд місця події проводили слідчі відділення №1 СВ Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області спільно з прокурорами Харківської обласної прокуратури.

Досудове розслідування здійснює Управління СБУ в Харківській області.

Офіс Генпрокурора