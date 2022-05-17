Російські окупанти знищили єдиний в Україні генетичний банк рослин (відео)

Російські солдати повністю знищили єдиний в Україні Національний центр генетичних ресурсів рослин у Харкові.

Він наголосив, що насіння мали засіяти вже в березні, однак російські військові почали атакувати об’єкт та “перетворили все на суцільний попіл”. У цьому банку зберігалася світова колекція, зокрема зразки, яким сотні років. Відновити їх буде неможливо.

“Насіння вже готували до сівби, і з березня співробітники мали вже засівати колекцію. Після того, як прийшов «руській мір», як прийшла ця орда «асвабадітєлєй», все перетворилося на суцільний попіл. Десятки тисяч зразків. Це світова колекція. В тому числі сорти, яким сотні років, старовинні, яких ми вже не зможемо відновити. Тут було пекло, алюміній поплавився. Вигоріло все”, — сказав Авраменко.

Сергій Авраменко констатував, що на території не було військових чи тероборони, тому військові РФ умисно цілилися в наукову установу.

“Це суто наукова установа, яка умисно нищилася, прицільно били саме в те місце, де зберігався банк генетичних ресурсів рослин”, — зауважив науковець.

Банк має давню історію. Він зберігся навіть за часів німецької окупації. Німці розуміли його цінність, тому не знищували, на відміну від росіян.

“Мені сумно казати, що за часів гітлерівської Німеччини, коли в окупації була вся Україна, німці не знищували цієї колекції, а навпаки намагалися зберегти, щось приховати, бо знали, що і їхнім нащадкам це знадобиться. Бо це питання продовольчої безпеки кожної країни. Селекціонери з усього світу, всіх країн, у тому числі Росії, замовляли й одержували зразки з цього генофонду, щоб створювати свої сорти, адаптовані до місцевості”, — зазначив науковець.

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