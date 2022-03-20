Російські окупанти зруйнували або пошкодили в Україні понад 500 закладів освіти

З початку вторгнення рф в Україні зруйновано або пошкоджено понад 500 закладів освіти.

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, інформує УНН.

«За період брутальної та широкомасштабної війни в Україні зруйновано або пошкоджено понад 500 закладів освіти. Ворог нещадно обстрілює не лише стратегічні військові об’єкти, а й цивільні: дитячі садки, школи, профтехучилища, коледжі та університети», — написав Шкарлет.

З початку війни, яку розпочала росія в Україні, вже загинуло 115 дітей та понад 140 поранено.