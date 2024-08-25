Російські окупанти атакували багатоповерхівку на Сумщині, є загиблі та поранені

Сьогодні вдень російські війська завдали авіаудару по Свеській громаді Шосткинського району, що на Сумщині. Зафіксовано три вибухи.

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

Пошкоджено багатоквартирний будинок. На місці працюють всі необхідні служби.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України), повідомляє Офіс генерального прокурора.

Внаслідок ворожої атаки загинули водій та пасажирка, які їхали на мотоциклі. Двоє мешканців пʼятиповерхового будинку отримали поранення.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів держави-агресора.

Як повідомлялося, сьогодні вночі російська армія вдарила по Верхньосироватській громаді Сумщини. Внаслідок ракетного удару поранені десятеро людей, з яких троє дітей. // LB.ua