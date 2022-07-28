Російські окупанти чотири рази обстріляли Бахмут з «Ураганів»: щонайменше 3 загиблих і 3 поранених

За попередньою інформацією, ворог застосував касетні боєприпаси.

Місто Бахмут на Донеччині сьогодні, 28 липня, російські окупанти обстріляли чотири рази з реактивних систем залпового вогню “Ураган”.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

“Вже зараз відомо про щонайменше трьох загиблих та трьох поранених. Пошкоджено 6 багатоквартирних та 6 приватних будинків”, – зазначив він.

За попередньою інформацією, ворог застосував касетні боєприпаси.

Кириленко повідомив, що на місці працюють рятувальники.

Як повідомлялося, вранці 27 липня окупанти завдали ракетного удару по Бахмуту. Одна з ракет потрапила у будівлю готелю, внаслідок чого загинули 4 особи, постраждали 5 осіб. // УНІАН