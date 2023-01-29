Російські окупанти обстріляли лікарню у Херсоні: троє людей загинули (фото)

Російські військові знову обстріляли лікарню у Херсоні. Внаслідок атак троє людей загинули.

Про це повідомило “Суспільне Херсон“.

Керівник пресофісу ОВА Олександр Толоконніков розповів виданню, що кількість поранених уточнюється. Росіяни поцілили у житлові квартали міста та у будівлю обласної клінічної лікарні.

Станом на 14:00 Херсонська міська рада повідомляла, що росіяни обстріляли місто сім разів. Тоді писали про одну загиблу людину й двох поранених, але зараз кількість вбитих зросла до трьох.

“Протягом доби двічі обстріляли обласну клінічну лікарню, пошкоджений дах. Одна медична сестра отримала поранення. Вона в операційній. Які поранення – поки невідомо”, — розповів Толоконніков. // Букви