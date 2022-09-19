Російські окупанти обстріляли ПАЕС, ракета впала за 300 метрів від реакторів – Енергоатом

Російські війська обстріляли Південноукраїнську АЕС на Миколаївщині – ракета впала за 300 метрів від ядерних реакторів.

Про це повідомили в НАЕК “Енергоатом” у понеділок, 19 вересня, у Telegram, пише УНН.

“Сьогодні, 19 вересня 2022 року, о 00:20 російська армія здійснила ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської атомної електростанції. Потужний вибух стався всього за 300 м від реакторів ПАЕС”, – йдеться у повідомленні Енергоатома.

За даними НАЕК, ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон. Відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південоукраїнського енергокомплексу. Відключилися також три високовольтні лінії електропередачі.

Наразі всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі, вказали в НАЕК. Потерпілих серед персоналу станції, як повідомляється, немає.

“Акти ядерного тероризму рашистів загрожують усьому світові. Їх треба негайно зупинити, аби не допустити нової катастрофи”, – підкреслили в Енергоатомі.