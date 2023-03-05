Російські окупанти обстріляли село на Херсонщині, убивши жінку та двох дітей

Армія РФ з мінометів вдарила по селу Понятівка Дарʼївської громади Херсонської області.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Ворог цілеспрямовано атакував житловий будинок, в якому знаходилися мирні люди. Через цю ворожу атаку загинули троє цивільних жителів Херсонщини, жінка та двоє дітей.