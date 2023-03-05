Російські окупанти обстріляли село на Херсонщині, убивши жінку та двох дітей

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Армія РФ з мінометів вдарила по селу Понятівка Дарʼївської громади Херсонської області.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

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Ворог цілеспрямовано атакував житловий будинок, в якому знаходилися мирні люди. Через цю ворожу атаку загинули троє цивільних жителів Херсонщини, жінка та двоє дітей.

Нагадаємо, що у суботу 4 березня окупанти 78 разів били по Херсону та області. Є влучання у будинки і державне підприємство. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, троє отримали поранення. // LB.ua

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