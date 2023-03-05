Російські окупанти обстріляли село на Херсонщині, убивши жінку та двох дітей
Армія РФ з мінометів вдарила по селу Понятівка Дарʼївської громади Херсонської області.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Ворог цілеспрямовано атакував житловий будинок, в якому знаходилися мирні люди. Через цю ворожу атаку загинули троє цивільних жителів Херсонщини, жінка та двоє дітей.
Нагадаємо, що у суботу 4 березня окупанти 78 разів били по Херсону та області. Є влучання у будинки і державне підприємство. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, троє отримали поранення. // LB.ua