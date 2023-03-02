Російські окупанти обстріляли Запоріжжя, пошкоджено багатоповерхівку

Російські загарбники вночі здійснили повітряну атаку на Запоріжжя, внаслідок “прильоту” пошкоджень зазнав житловий будинок.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram: “Кляті рашистські потвори знову підступно атакували нічне Запоріжжя.

За попередньою інформацією, внаслідок ворожого прильоту в одному з районів міста руйнувань зазнав багатоповерховий житловий будинок”.

За словами Куртєва, детальна інформація про наслідки обстрілу наразі уточнюється. // УП