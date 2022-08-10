Російські окупанти сьогодні обстріляли Бахмут, є загиблі та поранені

Під удар потрапив житловий квартал міста.

Сьогодні близько 11.40 росіяни вдарили по житловому кварталу Бахмута (Донецька область) з РСЗВ “Ураган”.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його даними, наразі відомо про шістьох загиблих і трьох поранених.

“За попередніми підрахунками, пошкоджено 12 будинків, у чотирьох із них зайнялися пожежі. Бахмут залишається однією з найгарячіших точок на Донеччині. Залишатися тут – небезпечно!”, – наголосив Кириленко.

Він закликав жителів евакуйовуватися, оскільки загарбники будуть вбивати мирне населення, “стільки, скільки зможуть”.

За інформацією Донецької обласної прокуратури, відомо про сімох загиблих і шістьох поранених.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, наприкінці липня росіяни обстріляли Бахмут з “ураганів”. Тоді загинули троє жителів, ще троє тримали поранення.

Згодом рятувальники ліквідували в місті дві пожежі від ворожих обстрілів. Одна людина отримала осколкове поранення ноги. // LB.ua