Російські окупанти спалюють своїх загиблих разом з підбитою технікою

Через погано організовану евакуацію поранених і вбитих, військовослужбовцям Росії доводиться утилізувати своїх загиблих товаришів на місці.

Російські окупанти не ховають своїх військових, які були вбиті в Донецькій області. Тіла солдат спалюють разом з підбитою технікою.

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в Telegram.

“Через погано організовану евакуацію поранених і вбитих, військовослужбовцям Росії доводиться утилізувати своїх загиблих товаришів на місці. Загиблих бійців спалюють разом з підбитою технікою”, – розповіли у відомстві.

За даними Страткома, вже відомо про подібні випадки на Слов’янському напрямку в Донецькій області.

Як раніше повідомлялося, у Херсоні російські окупанти спалюють тіла вбитих військових, щоб приховати втрати. На околицях міста неодноразово були помічені місця з великою кількістю обгорілих залишків людей. Точно ідентифікувати їх приналежність складно через значні пошкодження від вогню. // УНІАН