Російські окупанти стратили двох полонених бійців ЗСУ. Омбудсмен звернеться в ООН та Червоний Хрест

У мережі з’явилось відео, як російські окупанти стратили двох українських військових, які здавались в полон. Україна звернеться в ООН та Червоний Хрест.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram уповноваженого Верховної ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

“Сьогодні у мережі зʼявилося відео страти російськими військовослужбовцями українських воїнів, які здавалися в полон! Це чергове порушення Женевських конвенцій та вияв неповаги до міжнародного гуманітарного права! Російська сторона знову і знову показує своє обличчя терориста!”, – наголосив Лубінець.

Він заявив, що з цього проводу він, як український омбудсмен звернеться до Міжнародного комітету Червоного Хреста, мандат якого передбачає фіксацію злочинів щодо військовополонених.

“А на відео чітко видно, що українські військові виконують необхідні кроки, які показують, що вони здаються у полон! Воїни були обеззброєнні, а їхні руки – піднятими до гори. Вони не несли жодної загрози! Російська сторона мала взяти їх у полон та надати статус військовополонених”, – підкреслив він.

Лубінець також звернеться до Організації Обʼєднаних Націй, щоб постійна моніторингова місія ООН зафіксувала цей факт, як ще один яскравий приклад порушення норм міжнародного гуманітарного права Росією.

“РФ повинна понести покарання за кожен подібний випадок страти українських військових, які здаються у полон! Зазначу, що вони не поодинокі – це вбивство і бійця Олександра Мацієвського та інших військових, які здавалися у полон. Це і публічна страта військовополонених в Оленівці!”, – зауважив омбудсмен.

Страта українського військового після слів “Слава Україні”

Нагадаємо, це не перше порушення Російською Федерацією норм та звичаїв війни. Так, 11 квітня в мережі з’явилося відео, на якому російські окупанти жорстоко стратили українського військового.

Пізніше уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що українська розвідка попередньо встановила особи росіян, які вбили нашого військового.

Незабаром прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що російський диктатор Володимир Путін несе відповідальність за те, що його солдати жорстоко стратили українського військового.