Російські окупанти вбили своїми гідролокаторами понад 120 дельфінів на Одещині

Відібрані зразки направлені на дослідження в Італію та Німеччину.

На Одещині з 24 лютого виявлено понад 120 дельфінів. Вони загинули через використання гідролокаторів кораблями РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса повідомив керівник Одеської обласної прокуратури Сергій Костенко. Він зазначив, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну люди знаходять на березі Чорного моря в Одеському регіоні багато загиблих китоподібних та викидів живих тварин.

“Це свідчить про нетипову поведінку тварин, які отримали акустичну травму”, – сказав Костенко.

Він додав, що аналогічні факти фіксуються в інших країнах, зокрема Румунії, Болгарії та Туреччині. За його словами, ведеться розслідування за ст. 441 (екоцид) Кримінального кодексу України — за фактом масової загибелі дельфінів на узбережжі Чорного моря на Одещині.

Як зазначив Костенко, з трупів тварин фахівці відібрали зразки та направили до спеціалізованих інститутів в Італії та Німеччині. Вони повинні дати відповідь щодо причин смерті цих тварин.

“Але основна версія слідства – отримання дельфінами акустичних травм через масове застосуванням сонарів (гідролокаторів) на кораблях Збройних сил РФ”, – сказав прокурор.

На думку фахівців, ці пристрої пошкоджують органи слуху дельфінів і це призводить до їх гибелі. Наразі слідчі очікують результатів зазначеної експертизи.

Екоцид в Україні: як рашисти вбивають екологію

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