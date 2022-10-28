Російські окупанти «віджали» три підприємства в Бердянську, щоб постачати продукцію для своєї армії

Російські окупанти «націоналізували» у Бердянську три великі підприємства, які виробляють продукцію, яку може використовувати армія РФ.

Зроблено це за рішенням фейкової «Міжвідомчої комісії по координацїї інститута тимчасових адміністрацій Військово-цивільної адміністрації Запорізької області», пише Центр журналістських розслідувань.

Окупанти захопили ТОВ «НВП Агрінол» і ПАТ «Азмол», що виробляють мастильні матеріали і оливи, а також машинобудівну компанію ПрАТ «Бердянські жниварки», серед продукції якої є платформи і тракторні причепи.

Причина «націоналізації», яку називають російські загарбники, – нібито «підприємства працюють обмежено, не дивлячись на те, що потреба в продукції є, а власники не бажають сплачувати податки і «вбудовуватись в правове поле Росії».

За інформацією місцевих жителів, з березня 2022 року ці підприємства майже не працювали, але співробітники отримували мінімальну зарплатню.

Вони називають дві можливих причини захоплення: бажання окупантів поділити між собою перспективні підприємства і випуск стратегічно важливої для росармії продукції, бо мастильні матеріали і оливи використовує і військова техніка.

Згідно даних системи Youcontrol, всі три підприємства афілійовані з нардепом Олександром Пономарьовим від ОПЗЖ.

Олександр Пономарьов тричі обирався народним депутатом – у 2012, 2014 та 2019 роках. Його називають «тіньовим господарем» Бердянська.

За даними Youcontrol, він контролює біля трьох десятків підприємств.

В грудні минулого року журналісти програми «Схеми» виявили у Пономарьова російський паспорт.

В березні 2022 року його викрадали окупанти. Нібито за матеріалами справи, відкритої в «прокуратурі ЛНР» через постачання продукції для ЗСУ, починаючи з 2016 року, та в наданні фінансової та іншої матеріальної допомоги організації «Правий сектор» і батальйону «Азов».

В полоні нардеп пробув 10 діб, після чого його госпіталізували.

Нагадаємо,«Указ» про націоналізацію майна на користь Запорізької області» 3 червня підписав так званий «голова Запорізької обласної військово-цивільної адміністрації», колаборант Євген Балицький. Спочатку мова ішла лише про майно держави Україна, а тепер загарбники перейшли до «націоналізації» приватного майна.