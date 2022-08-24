Російські окупанти вранці обстріляли Миколаївську область: 9 поранених, серед них діти

Російські окупанти сьогодні зранку обстріляли місто Новий Буг (Миколаївська область). Через ворожі атаки постраждали щонайменше 9 людей, двоє з них діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.

“Зранку, 24 серпня, орієнтовно о 04:30 були обстріли м. Новий Буг Новобузької громади. Відомо, що внаслідок цього виникла пожежа покрівлі двоповерхового житлового будинку та ще декілька будинків зазнали пошкоджень. За попередньою інформацією, поранення отримало 9 людей, з них 2 дітей”, – розповів Кім.

Наразі, за його словами, детальна інформація уточнюється. На місці працюють служби по ліквідації наслідків обстрілу.