Під обстрілами росіян опинилися сім територіальних громад.

Протягом вівторка, 6 грудня, російські окупанти випустили по прикордонню Сумщини понад 220 снарядів та мін.

Як повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, під ворожий вогонь потрапили сім громад.

“226 снарядів та мін російський ворог випустив протягом дня по прикордонню. Під обстрілами були 7 громад”, – зазначив він.

За словами очільника ОВА, Есманьську громаду росіяни обстріляли чотири рази. У прикордонних селах розірвалися 20 мін, 60 снарядів із “Градів” та ще 12 – зі ствольної артилерії.

Осколкового поранення дістав 69-річний місцевий житель, у нього – рвана рана щоки. Також відомо про щонайменше три пошкоджених житлових будинки. В одному з них виникла пожежа.

У Миропільській громаді росіяни здійснили два мінометних обстріли зі 120-мм калібру, зафіксовано 37 прильотів. По Шалигинській громаді росіяни вдарили зі ствольної артилерії, зафіксовано 30 прильотів.

При цьому, по Хотінській громаді ворог бив одночасно із САУ калібру 122 мм та мінометів, внаслідок обстрілу пошкоджена лікарня та дитячий садок. У лікарні почалася пожежа.

У Юнаківській громаді зафіксовано 12 прильотів із мінометів з території Росії та ще 13 – із САУ. Білопільську громаду ворог обстріляв із мінометів – 15 прильотів. Краснопільську громаду росіяни обстріляли із САУ калібру 120 мм, розірвалися 20 снарядів.

Ситуація на Сумщині: що відомо

30 листопада в Сумській області під час російського обстрілу загинув 15-річний хлопець. Богдан Дордик навчався у школі №5 у Білопіллі. Хлопчик жив у багатодітній родині.

21 листопада росіяни зі своєї території обстріляли з РСЗВ “Град” та інших видів озброєння одне з сіл на Сумщині. Внаслідок обстрілу було пошкоджено газопровід, щонайменше п’ять осель зазнали руйнувань. // УНІАН