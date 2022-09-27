Російські окупанти випустили по Запоріжжю 10 ракет

Російські окупаційні війська випустили десять ракет по Запоріжжю. Зокрема, випущені ракети потрапили у об’єкти інфраструктури обласного центру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Запорізької ОВА Олександра Старуха в Telegram.