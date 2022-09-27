Російські окупанти випустили по Запоріжжю 10 ракет

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Російські окупаційні війська випустили десять ракет по Запоріжжю. Зокрема, випущені ракети потрапили у об’єкти інфраструктури обласного центру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Запорізької ОВА Олександра Старуха в Telegram.

Окупанти завдавали ударів ракетами С300.

“На місцях уражень виникли пожежі. Там працюють рятувальники. Пошкоджена лінія електропередач. Профільні служби вже відновлюють мережу”, – повідомив Старух.

t.me/starukhofficial

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

“Ворог майже кожен день атакує місто. Треба бути максимально обережним. Правила безпеки рятують життя. Дбаємо одне про одного”, – додав глава ОВА.

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